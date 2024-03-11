Художниця з Херсона Валерія Гуран працювала в Естонії та презентувала свою творчість у Швеції. Вона повернулась до рідного міста і продовжує займатись творчістю.

Художниця Валерія Гуран повернулась з Естонії, де в рамках мистецького проєкту "Lament of Kherson region" ("Плач Херсонщини") робила ілюстрації до Книги історій жителів області. У цій роботі взяли участь 10 українських митців. Ілюстрації створювали за технологіями X століття під менторством Анатолія Лютюка. Опрацювали понад пів сотні історій, п’ять із них зобразила Валерія — під кожну підбирала старослов’янський символ.

"Я використовувала знак "чур" — символ, який захищає територію, і якраз там до теми історії про те, як херсонці виходили на мітинги на площу Свободи біля кінотеатру "Україна" і відстоювали свої права на землю", — говорить Валерія.

Ілюстрація з використанням старослов'янського символу "ЧУР" до Книги історій "Плач Херсонщини". Фото надала Валерія Гуран

Митцям організовували майстеркласи з каліграфії, вчили створювати черпаний папір за середньовічними техніками, розповідає Валерія.

"Це не просто подрібнити папір, розкласти, а додаються спеціальні хімікати, спеціальний клей, тобто, спеціальні рідини, які дають цупкість і можна буде писати поверх цього паперу. Це така технологія, вона дуже цікава насправді, мені б самій хотілось спробувати створити таку книгу", — каже мисткиня.

Ілюстрація Валерії Гуран до Книги історії "Плач Херсонщини" з використання старослов'янського символу "Чорне сонце". Фото надала Валерія Гуран

Окрім того, учасники резиденції розробляли поштівки. На своїй, Валерія зобразила козака, тероборонівця та бійця Збройних Сил України.

"Вони являються ось таким ніби гербом: знизу символ "Родимич", він відповідає за рід з давніх часів козацтва по сьогодення, які захищають українську землю, виборюють наше право, ну, і, звичайно, наша Херсонська брама, яка зустрічає при в’їзді та при виїзді у місті", — розказала художниця.

Ілюстрація з використанням старослов'янського символу "Валькірія". Її створила херсонка Валерія Гуран до Книги історії "Плач Херсонщини". Фото надала Валерія Гуран

Поштівка створена за технікою туш і перо. Її Валерія також використовувала під час написання перших робіт зі старослов’янськими символами. Серію картин з оспівуванням краси жінок і оберегами зробила в окупації. Постери з ними, після звільнення міста, презентували на мистецькому фестивалі "Міцелій" у Швеції. Кошти передали на благодійність.

"На картинах зображений символ — Льольник, це символ дівчат, ще незаміжніх, який допомагає їм знайти свою долю", — розповіла Валерія.

Книга історій "Плач Херсонщини": ілюстрація з використання старослов'янського символу "Сварог", яку створила херсонка Валерія Гуран. Фото надала Валерія Гуран

Вивчати старослов’янські символи мисткиня почала після того, як захопилася українською зброєю.

"На свято чоловік дарував мені якусь зброю: шаблю, бартку, нагайку і інші різноманітні види зброї. Тепер в мене є така колекція. І, звичайно, що це захоплення також непросте – воно тягне за собою історію", — каже художниця.

Ілюстрація "Квітка папороті" до Книги історій "Плач Херсонщини" Валерії Гуран. Фото надала Валерія Гуран

Зараз Валерія Гуран живе у Херсоні, онлайн викладає образотворчі дисципліни у Таврійському ліцеї та продовжує писати картини.

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