На фронті загинув військовий з Одещини

На фронті загинув військовий з міста Біляївка Одеської області Андрій Шпарик.

Про це 9 березня повідомили у Біляївській міській раді.

Андрію Шпарику було 38 років, у чоловіка залишились дружина та четверо дітей. Про дату поховання захисника у громаді повідомлять згодом.

"Це непоправна втрата для родини, для Біляївської громади, для України. Щиро співчуваємо рідним Андрія. Вічна пам‘ять та шана нашому захиснику", — йдеться в повідомленні.

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