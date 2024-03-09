На фронті загинув військовий з Одещини

На фронті загинув військовий з міста Біляївка Одеської області Андрій Шпарик.
Про це 9 березня повідомили у Біляївській міській раді.
Андрію Шпарику було 38 років, у чоловіка залишились дружина та четверо дітей. Про дату поховання захисника у громаді повідомлять згодом.
"Це непоправна втрата для родини, для Біляївської громади, для України. Щиро співчуваємо рідним Андрія. Вічна пам‘ять та шана нашому захиснику", — йдеться в повідомленні.
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