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Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем
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Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем

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Сьогодні, 9 березня, у Хмельницькому попрощались з двома молодшими сержантами Збройних сил України 38-річним Сергієм Бурдельним та 36-річним Віталієм Кметем. Загиблого під час виконання бойового завдання розвідника-телефоніста Сергія Бурдельного рідні змогли поховати лише через вісім місяців після смерті. Гранатометник Віталій Кметь загинув через півроку після призову.

У хмельницькому Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь полеглого за Україну молодшого сержанта Сергія Бурдельного. Боєць служив розвідником -телефоністом у 51-й окремій механізованій бригаді. 38-річний воїн загинув під час виконання бойового завдання 13 червня 2023 року, розповідає однокласниця Олена Савчук.

Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем
38-річний Сергій Бурдельний загинув під час виконання бойового завдання біля Білогорівки на Луганщині. Фото: Суспільне Хмельницький
"За декілька днів після загибелі Сергія, зателефонували друзі, товариші з фронту, і сказали, що було пряме влучання і шансів, на жаль, дуже мало. Але ми всі вірили, сподівалися: можливо полон, можливо поранений, можливо без свідомості. Розраховували, що він повернеться до сім’ї, до своїх рідних і близьких живим", - каже однокласниця Олена Савчук.

Зі слів дружини Сергія Оксани, 13 червня російськими військами був нанесений авіаудар по Білогорівці Сєвєродонецького району Луганської області. Через щільність обстрілів, тіла загиблих воїнів змогли дістати лише у вересні. А у грудні родина отримала результати експертизи ДНК, які підтвердили, що серед полеглих є Сергій.

Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем
Під час прощання із полеглим сержантом Сергієм Бурдельним у Свято-Георгіївському храмі. Фото: Суспільне Хмельницький

Віддати шану захиснику України прийшли діти та батьки танцювального колективу "Альборадо".

"Двоє діток Сергія ходять до нас в колектив. Ми його знаємо 10 років. Це чудова людина, завжди усміхнений. І батько, якого потрібно пошукати", - розповідає керівниця ансамблю Наталія Мильнікова.

Зі слів Наталії Мильнікової, яка знає родину загиблого, Сергій з 2014 року служив в АТО. Після звільнення з лав ЗСУ поїхав на заробітки до Польщі. З початком повномасштабної війни повернувся в Україну та став на захист батьківщини. Під час бойових дій отримав поранення, лікувався. Після реабілітації знову повернувся в гарячі точки.

"Ми близько спілкуємося з родиною і сподівалися до останнього, що, можливо, десь, усіляке буває – можливо не пам’ятає, ми сподівалися усі разом. Звичайно звістка дуже нас всіх шокувала", — каже Наталія Мильнікова.
Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем
36-річний хмельничанин Віталій Кметь загинув на Донеччині 5 березня 2024 року. Фото: Суспільне Хмельницький

У храмі сьогодні, 9 березня, зібралися рідні та близькі ще одного загиблого бійця ЗСУ — 36-річного Віталія Кметя. Після призову чоловік пів року прослужив гранатометником механізованого відділення. Загинув 5 березня під час виконання бойового завдання поблизу Ямполівки Лиманської громади Донецької області, розповідає родич та друг дитинства загиблого, військовослужбовець ЗСУ Сергій.

"Він був як для сім’ї добрий, так і для друзів, колег, близьких. Ми в одному селі росли. В клуб ходили разом, багато чого цікавого було: гралися разом, їздили разом , бігали – ну таке, як діти".
Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем
Прощання із загиблим захисником України Віталієм Кметем у Свято-Георгієвському храмі в Хмельницькому. Фото: Суспільне Хмельницький

Сергій говорить: до призову Віталій довгий час працював експедитором. У нього залишилися батьки, дружина та восьмирічний син.

"Я не знаю, чи він мріяв бути військовим. Зараз така ситуація в країні, що хочеш не хочеш — мусиш йти для того, щоб захищати свою сім’ю, свою родину, своїх рідних та близьких. І так само він пішов туди, так само захищати рідних, близьких і свою країну", — каже Сергій.

Поховали захисників України Сергія Бурдельного та Віталія Кметя у Хмельницькому на Алеї Слави.

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