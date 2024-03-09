Протягом доби на фронті відбулось 58 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 9 березня на передовій в Україні відбулось 58 бойових зіткнень, Росія завдала 61 авіаційний удар.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Єліне, Баранівка, Блешня, Бучки Чернігівської області; Волфине, Катеринівка, Запсілля, Порозок Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак росіян в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де російське військо намагалося прорвати оборону ЗСУ. Завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське та Білогорівка Луганської області; Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 5 атак росіян в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де РФ намагалася покращити своє тактичне положення. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Часів Яр, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське, Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також Росія завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Максимільянівка, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон та Осокорівка, Берислав, Одрадокам'янка, Токарівка, Антонівка, Станіслав Херсонської області.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 засобу протиповітряної оборони противника", — додали у Генштабі.