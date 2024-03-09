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На Чернігівщині попрощалися з двома військовими ЗСУ — Віктором Горбатенком та Володимиром Соляником
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На Чернігівщині попрощалися з двома військовими ЗСУ — Віктором Горбатенком та Володимиром Соляником

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На Чернігівщині попрощалися з двома військовими ЗСУ — Віктором Горбатенком та Володимиром Соляником
ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 9 березня попрощалися з двома військовими ЗСУ — Віктором Горбатенком та Володимиром Соляником.

Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Сержант Віктор Горбатенко народився 8 червня 1977 року у селі Володимирівка Новгород-Сіверського району. Навчався у Лизунівській та Печенюгівській школах, потім вступив до Чернігівського ПТУ №18, де опанував професію муляра.

На Чернігівщині попрощалися з двома військовими ЗСУ — Віктором Горбатенком та Володимиром Соляником
Сержант Віктор Горбатенко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Працював за фахом, а у липні 2023 року долучився до лав ЗСУ. Служив на посаді стрільця піхотного відділення.

Загинув 3 березня 2024 року у бою на Донеччині.

Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".

Сержант Володимир Соляник народився 20 серпня 1980 року в селі Шняківка Ніжинського району. Закінчив Сальненську вечірню школу, потім навчався у Ніжинському ДОСААфі на водія.

Протягом 1998-1999 років проходив строкову військову службу. Потім працював у Києві.

На Чернігівщині попрощалися з двома військовими ЗСУ — Віктором Горбатенком та Володимиром Соляником
Сержант Володимир Соляник. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У квітні 2022 року вступив до лав ЗСУ. Служив на сході України, під час виконання чергового бойового завдання отримав тяжке поранення. Був евакуйований до лікарні Вінниччини.

5 березня 2024 року військовий помер.

Попрощалися у Ніжині, поховали на місцевому кладовищі.

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