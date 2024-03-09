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Франківський "Ураган" забив суперникам дев'ять голів у чвертьфіналі Кубка України з футзалу
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Франківський "Ураган" забив суперникам дев'ять голів у чвертьфіналі Кубка України з футзалу

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Франківський &quot;Ураган&quot; забив суперникам дев'ять голів у чвертьфіналі Кубка України з футзалу
Фото ілюстративне: НФК "Ураган"

Футзальний клуб "Ураган" з рахунком 9:0 обіграв команду "Рятувальник" із міста Ромни Сумської області. Поєдинок чвертьфіналу Кубка України зіграли 9 березня в Івано-Франківську.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці клубу.

Як йдеться в дописі, по три голи у ворота суперника забили Артем Фаренюк та Олександр Жуков, по одному голу — Ігор Корсун, Андрій Британ та Мар’ян Масевич.

Головний тренер "Урагану" Максим Павленко у післяматчевому коментарі подякував своїм підопічним за вдалу гру у другому таймі.

"Нам не вдалося в першому таймі виглядати тією командою, якою ми маємо бути. Після двох швидких голів була абсолютно рівна гра. До перерви рахунок матчу міг бути рівним. Суперник створив декілька небезпечних моментів біля наших воріт. А на другий тайм вийшли із зовсім іншим налаштуванням. Хлопці — молодці, що зрозуміли та довели матч до перемоги", — сказав Максим Павленко.

Матч-відповідь чвертьфіналу Кубка України між "Ураганом" та "Рятувальником" відбудеться 30 березня в Сумах.

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