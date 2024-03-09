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"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Тарас ШевченкоПам'ятьКУЛЬТУРАРегіони

"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря

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9 березня музикою та віршами відзначили в Охтирській бібліотеці 210-річний ювілей Тараса Шевченка. У закладі влаштували захід із назвою "Свою Україну любіть. Любіть її во врем’я люте…".

"На честь Тараса Григоровича Шевченка добре організували захід. І вірші розказували, і пісні дуже прекрасні співали. Ми маємо жити та брати приклад", - поділився враженнями глядач Микола Явтушенко.

"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Фото: Суспільне Суми

Директорка бібліотеки Наталія Журавель розповіла, що кожного року до дня народження Кобзаря хочеться провести особливий захід, тому колективом обговорюються різні варіанти. Цьогоріч переміг музичний.

"Вирішили зробити колаборацію із народним аматорським ансамблем "Калиною" під керівництвом Катерини Андріївни Макаренко. І сьогодні це вийшло чудово!", - зазначила Наталія Журавель.

"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Фото: Суспільне Суми

Керівниця ансамблю Катерина Макаренко розповіла, що вірші Кобзаря для неї з дитинства були особливими. Згодом доля звела її з Людмилою Красицькою — прапраонукою Тараса Шевченка і Макаренко очолила філію Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду Шевченка.

"Я любила слухати… Була ще маленькою у селі — грубка там топиться, радіоприймач і там то "Катерину" демонструють то інші твори Шевченка. Я завмирала біля них", - розповіла пані Катерина.

"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Фото: Суспільне Суми

"Під час війни особливо люди звертаються до Кобзаря. Читають, шукають паралелі, які були багато років тому. Зараз він як ніколи популярний. Цей наш поет. І всі істини, які він говорив колись і зараз актуальні" - пояснила директорка бібліотеки.

В бібліотечній залі були представлені виставки-добірки книг про Кобзаря, а також вірші, проза та репродукції картин Шевченка.

"Тарас Шевченко нас всіх об’єднав. І він нас всіх зробив сильними", - зазначила глядачка Наталія Легеза.

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