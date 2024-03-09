У вінницькому зоопарку поповнення у родині гуцульських коней

У Подільському зоопарку Вінниці — поповнення. В родині гуцульських коней 9 березня народилося лоша.
Про це повідомили на Facebook-сторінці зоопарку.
"Це хлопчик, і він дуже схожий на свою маму. Лоша вже підводилося на свої ще неміцні ніжки та ссало материнське молоко, але переважну частину часу відпочиває під наглядом мами. Решта членів родини далеко не відходять та спостерігають за малюком", — йдеться у дописі на сторінці зоопарку.
Що відомо про породу коней
Гуцульський кінь, іноді гуцулик, або гуцул — аборигенна гірська порода свійських коней, яка розповсюджена в Карпатах. Належить до світового генофонду. У 1979 році гуцульські коні одержали статус реліктової породи і були взяті під охорону, йдеться у дописі Вікіпедії.
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