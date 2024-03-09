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У Шостці поховали військовослужбовця Олександра Єфременка
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У Шостці поховали військовослужбовця Олександра Єфременка

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У Шостці поховали військовослужбовця Олександра Єфременка
Військовослужбовець Олександр Єфременко. Фото: Микола Нога

9 березня у Шостці на Сумщині поховали військовослужбовця Олександра Єфременка. Чоловік загинув внаслідок автомобільної аварії 5 березня.

Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.

Олександр Єфременко народився 18 березня 1965 року в селищі Великий Бурлук Харківської області. У 26 років переїхав до Шостки, де влаштувався працювати слюсарем на провідне місцеве підприємство.

"Олександр з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну добровільно пішов до військкомату. Ніс військову службу в теробороні, захищав Харків, воював під Лиманом. За сумлінну військову службу захисник був двічі відзначений медаллю "Ветеран війни", - йдеться в повідомленні.

У Шостці поховали військовослужбовця Олександра Єфременка
Фото: Микола Нога

10 березня в Олександра та його нареченої Світлани мало відбутися укладання шлюбу. 5 березня військовослужбовець поїхав у відпустку та потрапив в автомобільну аварію внаслідок якої загинув.

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