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В окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ
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В окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ

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У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь у виборах президента РФ та у разі відмови погрожують не виплатою зарплати.

Про це повідомляє в Telegram рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".

"В гімназії проводять збори педколективу. На них освітянам при собі необхідно мати телефон з доступом до особистого кабінету "госуслуг". Людей змушують прикріпитись до виборчої дільниці та надіслати скриншот", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про намагання РФ провести "вибори" на окупованих територіях України

"Вибори" президента РФ відбудуться з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні 2023 року Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

У серпні 2023 року Верховна рада України звернулася із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх асамблей не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

27 лютого 2024 року на ТОТ Херсонщини розпочалось "дострокове голосування" на виборах президента РФ. Окупаційна поліція, росгвардія переведені у посилений режим чергування, активізувалися і ФСБ щодо фільтраційних заходів, збільшилась кількість повідомлень з тимчасово купованих територій про обшуки, про затримання людей.

Населені пункти Херсонської області поділили, одна частина голосуватиме з 27 по 29 лютого, друга — з 1 по 3 березня. Крім того, голосувати на ТОТ можна буде і в основні дати так званих виборів — 15, 16, 17 березня. Для цього окупаційна влада підготувала близько 200 дільниць.

4 березня 2024 року окупаційна влада тимчасово окупованої лівобережної Херсонщини заявила про завершення так званого "дострокового голосування" на виборах президента РФ.

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