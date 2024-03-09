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"Не ідол: Тарас на часі": у Хмельницькому до дня народження Шевченка відкрили художню виставку
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"Не ідол: Тарас на часі": у Хмельницькому до дня народження Шевченка відкрили художню виставку

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"Не ідол: Тарас на часі" — під такою назвою у Хмельницькому організували виставку картин. На ній представлено роботи дванадцяти художників з музейної збірки обласного художнього музею.

Мета експозиції, як розповіла Суспільне Хмельницький кураторка виставки Олена Михайловська, зруйнувати стереотипи про Тараса Шевченка, які були нав’язані радянською владою.

Відвідувачка виставки Ірина Стасюк ділиться своїм сприйняттям Тараса Шевченка:

"Для мене він завжди був живою людиною зі своїми якимись там пристрастями життєвими, чи з якимись невдачами Він одночасно і людина, і духовний лідер, який веде нас усі ці буремні роки".
"Не ідол: Тарас на часі": у Хмельницькому до дня народження Шевченка відкрили художню виставку
Відвідувачі виставки "Не ідол: Тарас на часі" у Хмельницькому обласному художньому музеї. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів кураторки виставки Олени Михайловської, люди справді останнім часом стали по-іншому сприймати Шевченка.

"Той самий, наприклад стереотипний портрет Шевченка в смушевій шапці. От я вам зараз покажу. В цій виставці, знову ж таки, ви не побачите жодного портрета такого канонічного Шевченка. Це ми теж зробили навмисно. Цей портрет в шапці досить часто береться як джерело в мистецьких творах, особливо радянського періоду . Притому, якщо ми з вами подивимось от на цю фотографію, де він зі своїми товаришами і друзями, ми абсолютно точно можемо зрозуміти, як сучасні люди, що це був певний виклик, це був епатаж".
"Не ідол: Тарас на часі": у Хмельницькому до дня народження Шевченка відкрили художню виставку
Кураторка виставки "Не ідол: Тарас на часі" Олена Михайловська з фото, на якому Шевченко в епатажному образі — в кожусі та смушевій шапці. Фото: Суспільне Хмельницький

Олена Михайловська розповідає, що з великої колекції шевченкініади, яка є у фондах музею, для виставки обрали сімнадцять робіт дванадцятьох художників, які написані за мотивами творів Шевченка.

"Намагалися саме обрати поза стереотипними роботами. Це не ілюстрація подій, образів якогось там сюжету з творів Шевченка. Це абсолютно вільна інтерпретація. Більше того, от ми бачимо фрази з поезії . Тут ми бачимо Віталія Шості плакат "Прочитайте знову тую славу", і ми бачимо, що це робота кінця 80-х, тобто ще до здобуття Незалежності. Ми бачимо книгу "Історія". І ми бачимо видерті сторінки. І це не те, що відгукуються — це до мурах відгукується сьогодні нам", — каже Олена Михайловська.
"Не ідол: Тарас на часі": у Хмельницькому до дня народження Шевченка відкрили художню виставку
Роботи на тему шевченкініади з фондів Хмельницького обласного художнього музею, які представлені на виставці "не ідол: Тарас на часі". Фото: Суспільне Хмельницький

Серед відвідувачів виставки і хмельницький художник Радимір Міляр. Він каже, що Шевченко як український письменник, художник та філософ уже третє століття надихає людей в усьому світі. А в реаліях сучасної боротьби за Незалежність України, додає, Шевченко стає ближчим до нас і ми маємо право його розглядати як особистість, а не як ідола.

"Не ідол: Тарас на часі" — це дуже актуальна тема зараз. Тому що ми завжди створюємо ідолів. Але, те що піднімають такі теми, це дуже корисно для нашого суспільства, для людей, для того, щоб вони замислились над цими питаннями. І саме Шевченко дає такий імпульс нам саме сьогодні", — каже Радимір Міляр.

Виставку в Хмельницькому обласному художньому музеї присвятили 210 річниці з дня народження Тараса Шевченка.

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