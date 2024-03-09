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Міна поцілила в погріб: на Чернігівщині травмувався чоловік під час російського обстрілу
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Міна поцілила в погріб: на Чернігівщині травмувався чоловік під час російського обстрілу

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Міна поцілила в погріб: на Чернігівщині травмувався чоловік під час російського обстрілу
ФОТО: Поліція Чернігівської області

9 березня з прикордонного села Семенівської громади, що на Чернігівщині, поліцейські разом з прикордонниками евакуювали 51-річного чоловіка, який травмувався внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

Як йдеться у повідомленні, місцевий житель під час обстрілу села заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди - внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка. Потерпілий зазнав травм ніг і не міг самостійно пересуватися.

Міна поцілила в погріб: на Чернігівщині травмувався чоловік під час російського обстрілу
Поліція евакуювала чоловіка. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Поліцейські разом з прикордонниками, винесли чоловіка з небезпечної зони і евакуювали його до лікарні.

Наразі потерпілому надається медична допомога.

За цим фактом слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

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