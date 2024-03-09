Учениця Новоолександрівського ліцею Бериславського району Херсонської області Вікторія Лисенко посіла перше місце у конкурсі есе учнівської та студентської молоді "Мій Шевченко".

Про це Суспільному розповіла директорка закладу Оксана Швиденко.

За її словами цьогоріч до конкурсу долучилось 2685 учасників. Десятикласниця Вікторія Лисенко, взяла участь у ньому вдруге.

"У цьому році свій тріо Вікторія присвятила жіночій долі, про яку писав Тарас Шевченко. В есе дівчина порівняла долю героїні з долею жінки — матері, яка переживає тяжку трагедію війни з Росією, зокрема втрату синів — воїнів", — розповіла директорка ліцею.

Як розповіла керівниця навчального закладу, у своєму есе Вікторія зробила такий висновок: Катерина зазнала кривди від москаля, а кожна мати-українка – це страдниця, яка несе на своїх плечах часи воєнного лихоліття.

"Тільки б вона донесла сина, До свого народу, до людей. Біле поле. Біла Катерина, З немовлям, приткнутим до грудей", — йдеться в уривку з есе Вікторії Лисенко.

Зараз Вікторія з сім'єю перебуває на території, де ведуться бойові дії та навчається дистанційно. Але, за словами Оксани Швиденко, постійно підтримує статус української мови, рідного слова, Шевченкового заповіту та вірить у Перемогу України.

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