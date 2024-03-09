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У місті Перечин на Закарпатті встановлять прикордонний пост
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У місті Перечин на Закарпатті встановлять прикордонний пост

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У місті Перечин на Закарпатті встановлять прикордонний пост
Фото: ДПСУ/Facebook

У Перечині на Закарпатті встановлять пост прикордонників. Його розташують на одній з вулиць міста.

Про це повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк на своїй сторінці у Facebook.

"У звʼязку з тим, що Перечин знаходиться в прикордонній смузі, по вулиці Ужгородська, мікрорайон Поташня, буде встановлено пост прикордонників", — йдеться в повідомленні.

Також міський голова закликав людей з порозумінням та повагою відноситися до військових, котрі виконують поставлені їм завдання.

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