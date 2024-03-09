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США готувалися до ядерного удару РФ по Україні — CNN
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США готувалися до ядерного удару РФ по Україні — CNN

ЗМІ
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США готувалися до ядерного удару РФ по Україні — CNN
Ядерна зброя. Флюстративне фото: Shutterstock.

Наприкінці 2022 року Сполучені Штати почали "ретельно готуватися" до можливого ядерного удару Росії по Україні.

Про це пише CNN з посиланням на двох високопосадовців з адміністрації президента США Джо Байдена.

Один зі співрозмовників розповів, що "побоювання адміністрації були не просто гіпотетичними - вони ґрунтувалися на певній інформації, яку отримали".

Як пише CNN, з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у надзвичайних ситуаціях.

За словами високопосадовця, в  адміністрації Байдена вважали, що звільнення від російської окупації Херсона наприкінці 2022 року може стати "потенційним спусковим гачком" для застосування ядерної зброї Росією, яка розглядає можливість її використання в разі "екзистенційної загрози російській державі". Зазначається, що також Росія може розглядати тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат підконтрольних їй територій в Україні і проти будь-якого потенційного нападу на саму Росію.

При цьому російська пропаганда поширювала фейк про українську так звану "брудну бомбу". Американські та західні чиновники відзначили, що "ці заяви не мали під собою жодного підґрунтя".

Пізніше західні розвідувальні служби отримали інформацію, що російські офіційні особи відкрито обговорюють можливість ядерного удару. Як розповів один із чиновників, це "обговорювалося на нижчих рівнях російської системи".

Повідомляється, що США жодного разу не виявили ознак, що Росія вживає заходи для мобілізації своїх ядерних сил. Однак американські посадовці не були впевнені, що дізнаються, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю. На відміну від стратегічної, тактична або бойова ядерна зброя досить мала, щоб її можна було перемістити непомітно і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті росіянами на війні в Україні.

Як пише CNN, США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками не лише над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, а й над над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.

Крім того, США намагалися заручитися підтримкою країн, що не є членами Альянсу, зокрема, Китаю та Індії, щоб утримати Росію від такої атаки.

Наразі американські і європейські чиновники вважають, що небезпека зменшилася.

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