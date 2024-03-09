Чи відомо, скільки строковиків звільняться у запас — коментарі нардепів

Наразі не можна говорити про кількість звільнених у запас Указом президента військовослужбовців строкової військової служби.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповіли народні депутати.

“Під час дії воєнного стану оголошувати кількість звільнених строковиків за указом не є можливим — перше. З іншого боку — цей указ абсолютно адекватний і правильний крок, тому що люди, які перебували на строковій службі, а деякі вже перебувають майже чотири роки, потребують звільнення та визначення своєї подальшої долі”, — сказала народна депутатка з фракції “ЄС”, членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз.

Вона додала, що абсолютно підтримує цей указ, який не забарився після ухвалення відповідного законопроєкту, і надання можливості строковикам звільнитися зі строкової служби.

За її словами, мобілізовані строковики можуть бути мобілізовані лише через 12 місяців. Це закладено у відповідний законопроєкт.

Нардеп із фракції “Слуга Народу”, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко сказав, що про кількість звільнених у запас строковиків ніхто не буде говорити, але це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися.

“Бо є строковики, які виявили бажання підписати контракт і залишитися. Також ті строковики, які звільнилися, після відповідного терміну, який визначений законом можуть бути або мобілізовані, або виявити бажання підписати контракт, щоб долучитися до ЗСУ”, — додав депутат.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 7 березня підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Розпорядження опубліковане на офіційному сайті Офісу президента.

Згідно з указом, військовослужбовці, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, будуть звільнені в запас у квітні – травні 2024.

Указ розповсюджується на військових Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби.

26 лютого Зеленський підписав законопроєкт щодо демобілізації військових строкової служби.

22 лютого президент Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт стосовно термінів строкової військової служби.

Наступного дня нардепи прийняли за основу та в цілому законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків.

Проєктом закону пропонується установити, що військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом глави держави.

З 1 серпня 2023 року строковики, в яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися до війська.