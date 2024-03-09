У Херсоні до 210 річниці з дня народження Тараса Шевченка у Херсоні відбулась акція. Херсонці зібрались біля погруддя Кобзаря аби покласти квіти, почитати його вірші та написати рядки на каркасі, який захищає монумент від російських обстрілів.

Світлана Думинська тримає плакати з цитатами творів Шевченка, Херсон, 9 березня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Захисний каркас прикрасили цитатами з творів Шевченка, розповіла Суспільному начальниця управління культури Херсонської міськради Світлана Думинська.

"Ми обирали вірші, які могли бути значущими й важливими сьогодні. Потім ми робили їх лаконічними. Для того, щоб кожен, хто тут проходить, читав і одразу згадував тексти Тараса Григоровича. Або захотів би знову взяти "Кобзар", відкрити його і прочитати повний текст", — говорить Думинська.

Учасники акції до Дна народження Шевченка з плакатами у руках, Херсон, 9 березня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Учасники акції біля пам’ятника Шевченку читали поезію, також поклали символічні гілки верби.

"Саме "котики" сьогодні лежать у його погруддя. Тому, що всі знають цю історію, коли він був у засланні й знайшов вербову гілку в Казахстані, посадив її та почав поливати. З нього всі сміялися. Але він поливав і вона проросла. Це символ. Тому ми й вирішили, що сьогодні ці "котики" будуть тут, а наша верба знову проросте", — пояснила Думинська.

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