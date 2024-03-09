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Експертиза ДНК підтвердила загибель на фронті журналіста Дмитра Сінченка
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Експертиза ДНК підтвердила загибель на фронті журналіста Дмитра Сінченка

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Експертиза ДНК підтвердила загибель на фронті журналіста Дмитра Сінченка
Журналіст Дмитро Сінченко загинув на фронті. Фото: з Фейсбуку Олени Сінченко

Експертиза ДНК підтвердила загибель на фронті журналіста й військовослужбовця Дмитра Сінченка.

Про це повідомила його дружина Олена Сiнченко у Фейсбуці.

"Полiтичний аналiтик, публiцист, журналiст-розслiдувач, блогер, активiст, волонтер, боєць Української добровольчої армії із Кропивницького загинув на фронтi", — повідомила Національна спілка журналістів України повідомила у Телеграмі.

Дмитро народився у 1986 році. У війську мав позивний "Перун". Писав для редакцiй "Тижня", "Радiо Свобода", робив матерiали про буднi українських захисникiв.

Із джерел редакції видання "Точка доступу" відомо, що до Української добровольчої армiї він доєднався у лютому 2022 року. Останнiм часом опiкувався матерiальним забезпеченням бiйцiв.

Зв’язок з Дмитром зник наприкiнцi серпня 2023 року, коли, за неофіційною інформацією, він допомагав з евакуацією побратимів. На той момент його пiдроздiл дислокувався у Донецькій області. Довгий час про долю захисника нiчого не було вiдомо.

Раніше Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав проєкт постанови щодо полонених журналістів, утримуваних Росією у заручниках, яка дозволить отримати підтримку партнерів для розголосу питання.

Наразі відомо щонайменше про 26 медійників, яких Росія незаконно ув'язнила.

Чому ідентифікація зниклих безвісти триває місяцями — дивіться у розслідуванні Суспільного.

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