Міненерго: дефіцит електроенергії відсутній

В енергосистемі України станом на ранок 9 березня дефіцит електроенергії відсутній, плануються імпорт та експорт електроенергії. В аварійний ремонт виведений блок на одній із ТЕЦ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

На Одеській ТЕЦ через технологічні порушення відключалось обладнання, внаслідок чого короткостроково знеструмлювались побутові споживачі Одеси та місцева інфраструктура. Обладнання включене у роботу, всі споживачі заживлені.

У резерві перебувають 15 блоків і два корпуси ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби.

Уночі військо РФ завдало удару БПЛА по підстанції 330 кВ НЕК “Укренерго” у Запорізькій області. Постраждалих немає. Обладнання не пошкоджене. Без відключень.

На високовольтній підстанції 330 кВ у Львівській області через пошкодження відключалось обладнання. Знеструмлень не було. Протягом дня обладнання повернули в роботу.

Під час оперативних перемикань відключалась повітряна лінія 330 кВ у Дніпропетровській області. Вона була заживлено протягом пів години.

У Харківській та Кіровоградській областях через пошкодження у мережах короткостроково відключались високовольтні лінії 330 кВ.

Лінія 330 кВ, що живила Запорізьку атомну електростанцію, залишається знеструмленою.

На суботу, 9 березня, прогнозується імпорт електроенергії — 1910 МВт/год. Також передбачається експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини — до 5778 МВт/год.