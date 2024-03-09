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Працівник ТЦК, на якого наїхали та напали з сокирою на Буковині, воював з 2014 року
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Працівник ТЦК, на якого наїхали та напали з сокирою на Буковині, воював з 2014 року

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Працівник ТЦК, на якого наїхали та напали з сокирою на Буковині, воював з 2014 року
Facebook/Денис Ярославский

Працівник ТЦК Микола Мусензовий, на якого наїхали на авто та напали з сокирою у Чернівецькій області, воював з 2014 року. Військовий служив у 10-ій гірсько-штурмовій бригаді.

Про це у відео розповів побратим Миколи Мусензова Ігор Гоцан у відео на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, працівник ТЦК Микола Мусензовий був головним сержантом другого взводу, другої роти, 108-го гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Цю інформацію в коментарі Суспільному підтвердила речниця обласного ТЦК Тетяна Гайдащук.

На сторінці 108 гірсько-штурмового батальйону у Facebook повідомили, що Микола Мусензовий з позивним "Граніт" пройшов бої за деокупацію Київщини та на Бахмутському напрямку. За бойові заслуги Микола Мусензовий двічі отримав орден "За мужність". Після другого поранення військового перевели до ТЦК.

Що відомо про напад на працівників ТЦК

Подія сталася 7 березня у селі Плоска Вижницького району поблизу КПП "Горлеча". Водій автомобіля марки "ВАЗ-2121" наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Потім розвернувся на машині та зупинився поблизу військовослужбовців. Опісля вдарив чоловіка тупою частиною сокири у передпліччя.

Інший чоловік теж завдав ударів військовослужбовцю в плече. Внаслідок цього працівник ТЦК травмувався. Крім цього, чоловіки пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців, а потім втекли.

Подія трапилася під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів. Військовий, якого збила машина, мав поранення на фронті. Обох працівників перевели з бойових частин, повідомила Суспільному Тетяна Гайдащук.

Правоохоронці затримали чоловіків – це були місцеві жителі 28 та 43 років.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 7 років.

Що відомо про чоловіків, які напали на працівників ТЦК

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук у коментарі Суспільному сказав, що син водія автомобіля зник безвісти на війні, окрім того, батько 43-річного водія авто є добровольцем та з 2014 року воює в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО, він є братом водія авто.

"Я з’ясував зі старостою, тому що чоловік з іншого села. Це правда. Але інцидент, який він зробив не знаходить виправдання", — каже Полянчук.

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