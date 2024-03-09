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Вдарив по голові та кинув тіло в колодязь: на Чернігівщині затримали підозрюваного у вбивстві односельця
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Вдарив по голові та кинув тіло в колодязь: на Чернігівщині затримали підозрюваного у вбивстві односельця

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Вдарив по голові та кинув тіло в колодязь: на Чернігівщині затримали підозрюваного у вбивстві односельця
ФОТО: Поліція Чернігівської області

Вдарив металевим предметом по голові та кинув тіло в колодязь. У Прилуках поліцейські затримали причетного до вбивства 51-річного чоловіка, якого вважали зниклим.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, про зникнення жителя приміського села на Прилуччині до поліції звернулася його сусідка 9 лютого.

6 березня правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка в колодязі на території господарства місцевого жителя. Під час огляду місця події судово-медичний експерт встановив, що чоловік зазнав смертельних тілесних ушкоджень.

Правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився 34-річний односелець потерпілого. Чоловік зізнався у скоєному і надав правдиві свідчення.

"За його словами, конфлікт між ним та потерпілим виник під час спільного розпивання спиртних напоїв. У ході сварки підозрюваний завдав опоненту декілька ударів металевим предметом по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Сподіваючись уникнути відповідальності за убивство, зловмисник вирішив приховати сліди злочину. Відтак скинув тіло у колодязь у дворі свого будинку", йдеться у повідомленні

Поліцейські затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також відкрили провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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