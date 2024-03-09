За добу 8 березня росіяни атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада: 25 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Грем’яч та вісім вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Ясна Поляна.
Семенівська громада: 13 вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії та два приходи, ймовірно, з FPV-дрона в напрямку села Прогрес.
Три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в районі села Луб'яне.
Один прихід, ймовірно, FPV-дрон та чотири вибухи, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Карповичі.
Сновська громада: дев'ять вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Єліне.
Городнянська громада: п'ять вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Гасичівка.
Нагадаємо, 7 березня під вогонь потрапили три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверська, Семенівська та Городнянська.
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