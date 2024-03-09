Повітряні Сили: знищили 12 з 15 "шахедів"

У ніч проти 9 березня сили протиповітряної оборони у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей знищили 12 із 15 "шахедів", якими росіяни атакували Україну.
Про це зранку 9 березня повідомили у Повітряних Силах.
Зазначається, що у ніч на 9 березня військо РФ атакувало 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків Чауда – Крим., Приморсько-Ахтарськ – РФ).
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей", — йдеться у повідомленні.