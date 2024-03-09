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Збиті БпЛА та обстріли Нікопольщини. Як минула ніч проти 9 березня на Дніпропетровщині
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Збиті БпЛА та обстріли Нікопольщини. Як минула ніч проти 9 березня на Дніпропетровщині

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Збиті БпЛА та обстріли Нікопольщини. Як минула ніч проти 9 березня на Дніпропетровщині
Фото: Getty images

У ніч на 9 березня російські військові атакували два райони Дніпропетровщини. По Криворіжжю вдарили безпілотниками, а Нікопольщину обстріляли з артилерії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Сили ППО збили п'ять дронів, які війська РФ скерували на Криворіжжя. Було і влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

Також армія Росії вдарила по Марганцю та одному з сіл громади з важкої артилерії. Загалом на населені пункти випустили понад 10 снарядів.

Загиблих і поранених немає.

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