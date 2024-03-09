Ердоган заявив про останні в його політичній карʼєрі вибори

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що місцеві вибори, заплановані на 31 березня, будуть його останнім голосуванням.
Про це пише Reuters з посиланням на агентство Anadolu.
Президент Ердоган є найуспішнішим політиком сучасної Туреччини, очолює країну понад два десятиліття. Він переміг у понад десяти виборах з 2002 року, і був переобраний на п’ятирічний термін у травні 2023 року.
"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", — сказав Ердоган.