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Ердоган заявив про останні в його політичній карʼєрі вибори
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Ердоган заявив про останні в його політичній карʼєрі вибори

ЗМІ
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Реджеп Ердоган, Туреччина
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: AP

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що місцеві вибори, заплановані на 31 березня, будуть його останнім голосуванням.

Про це пише Reuters з посиланням на агентство Anadolu.

Президент Ердоган є найуспішнішим політиком сучасної Туреччини, очолює країну понад два десятиліття. Він переміг у понад десяти виборах з 2002 року, і був переобраний на п’ятирічний термін у травні 2023 року.

"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", — сказав Ердоган.

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