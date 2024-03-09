Литва виділяє 5 мільйонів євро на підтримку відбудови шкіл і дитячих садків в Україні.

Про це повідомив міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте під час візиту до Києва, пише литовський публічний мовник LRT.

За його словами, оскільки підтримка України США зривається, Європейський Союз (ЄС) не може зволікати і повинен надати військову та фінансову підтримку країні, яка бореться з російською жорстокістю.

"Оскільки рішення в США застрягли, швидке виділення коштів допомоги ЄС стає життєво важливим – перші 4,5 млрд євро української допомоги мають надійти в Україну в березні.", — сказав міністр.

Він додав, що цього тижня Литва також додалася до країн щодо чеської ініціативи, спільно закуповуючи боєприпаси для України з третіх країн. Нині гроші вже зібрали.

Під час візиту Скайсте також відвідав дитячий садок в Ірпені, відбудований за литовські гроші та обладнаний сховищами, які відповідають вимогам безпеки. Це лише один із багатьох проектів, які Литва реалізує в Україні за власні кошти та кошти міжнародних донорів.