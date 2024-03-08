У Коломиї, що на Івано-Франківщині, облаштовують дитячий будинок сімейного типу для родини з Херсонщини.
Про це у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.
Коломийська міськрада надала для облаштування закладу частину комунального приміщення, в якому раніше працював приватний садочок. Будівля розташована на вулиці Гнатюка в Коломиї. Її ремонтують за гроші благодійного фонду "MoveUkraine".
"Діти повинні бути щасливими. Тому ми завжди підтримуємо ініціативи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Коломийській громаді. Діти не мають рости в інтернатах, вони повинні бути у сім'ях, які їх любитимуть", — написав Станіславський.
Як ідеться у дописі, ремонт будівлі планують завершити до кінця березня 2024 року.
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