У Коломиї, що на Івано-Франківщині, облаштовують дитячий будинок сімейного типу для родини з Херсонщини.

Про це у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Коломийська міськрада надала для облаштування закладу частину комунального приміщення, в якому раніше працював приватний садочок. Будівля розташована на вулиці Гнатюка в Коломиї. Її ремонтують за гроші благодійного фонду "MoveUkraine".

"Діти повинні бути щасливими. Тому ми завжди підтримуємо ініціативи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Коломийській громаді. Діти не мають рости в інтернатах, вони повинні бути у сім'ях, які їх любитимуть", — написав Станіславський.

Наразі будівлю, в якій буде дитячий будинок сімейного типу для родини з Херсонщини, триває ремонт. Фото: Facebook/Богдан Станіславський

Як ідеться у дописі, ремонт будівлі планують завершити до кінця березня 2024 року.

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