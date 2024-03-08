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Мешканець Середино-Будської громади на Сумщині був поранений через мінометний обстріл армії РФ
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Мешканець Середино-Будської громади на Сумщині був поранений через мінометний обстріл армії РФ

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Протягом 8 березня російські війська 49 разів обстріляли Сумщину. Зафіксовано 249 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади. Мешканець Середино-Будської громади на Сумщині отримав поранення через мінометний обстріл.

Про це повідомили у військовій адміністрації області.

Мешканець Середино-Будської громади отримав поранення через мінометний обстріл армії РФ. У громаді було 54 вибухи з мінометів та один артобстріл.

По Великописарівській громаді війська РФ били з мінометів (27 вибухів), артилерії (3 вибухи). Крім того, армія РФ скинула безпілотники (4 вибухи), були пуски ракет з гелікоптера (5 вибухів) та один ракетний удар.

В Юнаківській громаді зафіксовані артилерійські обстріли (9 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл з РСЗВ (5 вибухів), скидання з БПЛА вибухових предметів (5 вибухів) та пуск авіабомб (2 вибухи).

По Хотінській громаді війська РФ вдарили з артилерії (21 вибух) та мінометів (12 вибухів).

По Білопільській громаді здійснені пуски ракет з гелікоптера (7 вибухів), мінометні обстріли (5 вибухів), артобстріли (8 вибухів), обстріл з СПГ (2 вибухи) та скидання боєприпасів з безпілотників (2 вибухи).

По Краснопільській громаді зафіксований артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометні обстріли (33 вибухи).

В Шалигинській громаді були артилерійські обстріли (19 вибухів).

В Есманьській громаді були пуски ракет з літака (4 вибухи) та мінометні обстріли (5 вибухів).

4 міни скинули війська РФ на територію Миропільської громади.

9 березня у поліції показали фото наслідків обстрілів.

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