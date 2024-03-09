За добу 8 березня російські військові обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом було нараховано 290 ударів.
У Нацполіції продовжують документувати наслідки обстрілів.
За даними правоохоронців, було пошкоджено 20 приватних домоволодінь.
Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади один чоловік отримав поранення.
Також пошкоджень зазнали будівля ліцею, два об’єкти цивільної інфраструктури, газопровід, 2 гаражних приміщення та один приватний автомобіль.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
За інформацією ОВА, під обстрілами були Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумщини.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram