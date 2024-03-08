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Небезпечні торф'яні пожежі: на Київщині ситуація загострюється
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Небезпечні торф'яні пожежі: на Київщині ситуація загострюється

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Рятувальники здійснюють моніторинг торф’яних покладів
Торф'яники на Київщині. Фото: ДСНС у Київській області

Ситуація з пожежами в екосистемах загострюється: рятувальники нині щоденно моніторять торф’яні поклади й нагадують про заборону палити сухостій. Ризик займання торфовищ зростає.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"Пожежонебезпечний період набирає обертів. Тому з метою вчасного виявлення пожеж, фахівцями ДСНС проводиться моніторинг на предмет виявлення нових осередків горіння", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС поінформували, що створили моніторингові групи, які за допомогою квадрокоптерів з тепловізорами обстежують місця залягання торфовищ у Бучанському районі.

"На визначених територіях, де мали місце часті пожежі, після отримання спеціального дозволу здійснюється аеророзвідка, виявляються місця горіння, спалювання сухої рослинності й виявлення потенційних порушників — паліїв", — сповіщають у відомстві.

Раніше Державна екологічна інспекція Столичного округу нагадувала, що випалювання трави знищує природу та небезпечне для здоров'я людей. Крім того, палії порушують низку норм чинного законодавства. За це можна сплатити від 3 тис. до 153 тис. гривень і навіть сісти у в'язницю.

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