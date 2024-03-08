На Чернігівщині поховали Вадима Бурноса та Олександра Гапшенка

На Чернігівщині 8 березня поховали двох солдат ЗСУ, які загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині. Це Вадим Бурнос з Ріпок та Олександр Гапшенко з Ніжина.
Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.
Солдат Вадим Бурнос народився 23 серпня 1983 року в селищі Ріпки.
Закінчив 11 класів місцевої школи, після неї навчався на механіко-технологічному факультеті Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка.
З 2002-го по 2004 роки проходив строкову військову службу. Служив у МВС.
Працював вчителем трудового навчання та фізичного виховання, а також водієм.
У травні 2022 року долучився до оборони України, був на посаді водія відділення кулеметного взводу.
Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав тяжкі поранення, від яких загинув 4 березня 2024 року. Поховали солдата на кладовищі в Ріпках.
Солдат Олександр Гапшенко народився 4 серпня 1985 року в Ніжині.
Навчався в місцевій школі. Закінчив Київський геологорозвідувальний технікум за спеціальністю "Пошук та розвідка геофізичними методами" та здобув кваліфікацію техніка-геофізика. Крім того, закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом і отримав повну вищу освіту за напрямом "Менеджмент організацій".
Після початку повномасштабної війни був на посаді сапера розмінування. Під час виконання одного з бойових завдань на Донеччині отримав тяжкі поранення, після чого його евакуювали до лікарні Дніпра. 7 березня 2024 року Олександр помер.
Попрощалися з солдатом у Ніжині, поховали на місцевому кладовищі.
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