5 березня 2024 року на Донецькому напрямку під час бойового завдання загинув старший солдат з Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині, Орест Партика.

Про смерть бійця повідомили на сторінці Рогатинської міської громади ради у Facebook.

Орест Партика народився 7 грудня 1973 року. Закінчив школу у селі Путятинці Рогатинської громади, згодом — Рогатинське профтехучилище. Працював у Рогатинському лісгоспі, перед повномасштабним вторгненням — на Рогатинській дільниці Івано-Франківської філії "Газорозподільні мережі України".

"Мав золоті руки, тож роботи не боявся. У ранньому віці поховав сестру, згодом — маму. Виріс добрим, компанійським чоловіком, а ще його згадують, як безвідмовного, завжди намагався усім допомогти. 16 січня цього року воїн востаннє відвідав Путятинці, щоб поховати батька", — йдеться у дописі.

Ореста Партику мобілізували до Збройних сил України 11 липня 2022 року. Відтоді він воював у "найгарячіших точках" Донеччини. Чоловік служив старшим стрільцем-оператором 1 стрілецької роти 52 стрілецького батальйону.

Орест Партика загинув поблизу села Терни Краматорського району Донецької області.

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