У Полтаві презентували план індустріального парку у Терешківській ТГ

У Терешківській громаді планують створити індустріальний парк, де збудують сміттєпереробний комплекс та кілька підприємств. Його план представили на архітектурно-містобудівній раді Полтавської ОВА.

Про це 8 березня повідомили на сайті військової адміністрації.

Новий індустріальний парк планують розмістити на 27 гектарах. Сміттєпереробний комплекс, зокрема, передбачає приймання, сортування, переробку та утилізацію твердих побутових відходів, йдеться на сайті.

«Ділянка знаходиться в лісовому масиві, що створює додатковий природний захисний бар’єр для навколишніх населених пунктів. Наразі вже є попередні згоди від водо-, електро- та газопостачальних підприємств щодо підключення індустріального парку до енергоносіїв», - повідомила директорка департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики ОВА Ірина Особік.

Також на території планують побудувати підприємства з вторинної переробки сировини з подальшою реалізацією виготовленої з неї продукції.

Проєкт індустріального парку архітектурно-містобудівна рада рекомендувала до затвердження.

Що таке індустріальний парк

Індустріальний парк – це комплекс будівель, споруд інженерної і транспортної інфраструктури, який надає можливості для приватних бізнесів і виробництва", — розповідав раніше Суспільному начальник відділу урбаністики КУ "Інститут розвитку міста" Олександр Печененко.

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