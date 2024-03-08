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Облаштування фортифікаційних споруд. Гуменюк про ситуацію на Херсонщині
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Облаштування фортифікаційних споруд. Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

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Фортифікаційні споруди
Фортифікаційні споруди на фронті, Донеччина, березень 2024 року. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

На звільненій території Херсонської області продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Херсонщина сьогодні – це прифронтовий регіон. Там проходить лінія бойового зіткнення безпосередньо річкою Дніпро. І, відповідно, фортифікаційні споруди на правому березі потужні, розгорнуті й продовжують облаштовуватися. Тому що навіть від наративів РФ "ми ще повернемось на правий берег" до елементарного усвідомлення припустимої загрози, тому що річка – це географічна природна перепона і складність, але і водночас невиключний можливий маршрут", — сказала Гуменюк.

Також за її словами, в тих умовах, які були створені штучно — підрив Каховської ГЕС, річище змінилося. Там, де було Каховське водосховище, теж відбулось багато ландшафтних змін і змін смуги самого берега, тому будуть дооблаштовані нові споруди.

"Дуже багато відбулося змін в природному середовищі, і в тому числі принесення, розмивання тих мінно-вибухових споруд, які облаштували російські окупанти собі на лівому березі. Це також суттєво вплинуло і на обороні споруди на правому березі, а також там, де українські оборонці закріплюються на лівому", — зазначила Гуменюк.

Керівниця пресцентру Сили оборони півдня каже, що військові РФ мали можливість окопуватись і створили собі другий і третій ешелони оборони, у тому числі з використанням залізобетонних конструкцій.

"Армія РФ вибудувала багатоешелонну оборону, продовжують роботи, в тому числі мінують певні території, побоюючись просування Сил оборони", — розповіла Гуменюк.

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