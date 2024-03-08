Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

“На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу

МЗС України продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в Україні та залучення нових компаній, додали у міністерстві.

Раніше стало відомо, що власник брендів Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti та Bershka планує відкрити 50 із закритих на початку повномасштабної війни 84 магазинів в Україні.

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, у тому числі бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року. Відтоді компанія припинила постачати товари в Україну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.