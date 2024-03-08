Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини — Дмитра Устименка з Корецької громади, Віталія Черпака — з Дубровицької, Михайла Кучука та Павла Москалюка — зі Здолбунівської.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Дмитро Устименко
23-річний Дмитро Устименко проживав у Новому Корці.
У 2016 році закінчив Новокорецьку школу, а у 2019 здобув спеціальність муляра-штукатура у ВПУ №24 Корця.
10 жовтня 2022 року його призвали до лав ЗСУ. Отримав поранення, проходив лікування у військово-клінічному центрі Південного регіону Одеси. Помер Дмитро Устименко 7 березня.
Про час і місце зустрічі бійця повідомлять додатково.
Віталій Черпак
Віталій Черпак народився у 1989 році. Проживав у селі Селець Дубровицької громади.
Був водієм-механіком евакуаційного відділення.
Загинув 5 березня під час бойових дій на Луганському напрямку.
Прощатимуться з Віталієм Черпаком відбудеться в селі Селець 10 березня біля його будинку бійця. Зустрічатимуть військовий кортеж 9 березня.
Михайло Кучук
49-річний солдат Михайло Кучук проживав у селі Новомильськ Здолбунівської громади.
Загинув 2 березня на Донеччині під час мінометного обстрілу.
Поховання відбудеться у понеділок, 11 березня.
- 9:00 — 9:30 — зустріч кортежу в Здолбунові, коридор шани за маршрутом: вул. Коперника — вул. Шкільна — вул. Василя Жука — вул. Грушевського — пл. Героїв Майдану.
- 9:30 — 10:00 — громадська панахида, прощання громадськості;
Поховання Михайла Кучука у селі Новомильськ:
- 10:00 — 10:20 – супровід до будинку за маршрутом: пл. Героїв Майдану — вул. Грушевського — вул. Шевченка — вул. Гончара — вул. Міцкевича — с. Новомильськ — вул. Старомильська — вул. Нова;
- 10:20 — 10:40 — літія;
- 10:40 — 11:00 — супровід до Свято-Преображенського храму села Новомильськ за маршрутом: вул. Нова — вул. Старомильська — вул. Центральна;
- 11:00 — 11:45 — відспівування у храмі;
- 11:45 — 12:00 – супровід до кладовища;
- 12:00 — 13:00 – поховання.
Павло Москалюк
30-річний старший солдат Павло Москалюк проживав у Здолбунові. Помер 2 березня у лікарні Дніпра після отриманих поранень.
Поховання відбудеться у понеділок, 11 березня.
- О 9:00 — 9:30 — зустріч кортежу в Здолбунові, коридор шани за маршрутом: вул. Коперника — вул. Шкільна — вул. Василя Жука — вул. Грушевського — пл. Героїв Майдану.
- 9:30 — 10:00 — громадська панахида, прощання;
- 10:00 — 10:15 — супровід до будинку за маршрутом: пл. Героїв Майдану — вул. Грушевського — вул. Шевченка;
- 10:15 — 10:30 — літія;
- 10:30 — 10:45 – супровід до Свято-Петро-Павлівського храму Здолбунова за маршрутом: вул. Шевченка — вул. Грушевського;
- 10:45 — 11:30 — відспівування в храмі, прощання;
- 11:30 — 12:00 — супровід до місця поховання, за маршрутом: вул. Грушевського — вул. Шевченка — вул. Шкільна — вул. Коперника.
- 12:00 — 13:00 — поховання.
Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook