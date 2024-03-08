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"Це важливо, коли ти знаєш, що тобі робити": як працюють помічники ветеранів у Вінниці
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"Це важливо, коли ти знаєш, що тобі робити": як працюють помічники ветеранів у Вінниці

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Півтори тисячі людей за майже пів року звернулися по консультацію до помічників ветеранів у Вінниці. Про це Суспільному розповів Олексій Замірко, керівник сервісного центру у справах ветеранів. Пілотний проєкт профільного Міністерства поки фінансується з міського бюджету.

"Це важливо, коли ти знаєш, що тобі робити": як працюють помічники ветеранів у Вінниці
Фото: Суспільне Вінниця
"Тисячі людей звернулись до помічників ветеранів. Це ветерани та члени їх родин. Оформлено та зареєстровано більш як 2 тисячі звернень. З цих звернень надано 12,5 тисяч послуг", – сказав Олексій Замірко.
"Це важливо, коли ти знаєш, що тобі робити": як працюють помічники ветеранів у Вінниці
Фото: Суспільне Вінниця

Олексій – ветеран російсько-української війни. Сказав, знає, з чим зіштовхуються військові у цивільному житті. Чоловік служив у складі 79-ої десантно-штурмової бригади. У лютому 2015-го автомобіль, у якому перебував військовий, підірвався на міні. Тоді Олексій втратив обидві ноги.

"Це важливо, коли ти знаєш, що тобі робити, то це вже половина справи", – розповів Олексій.
"Це важливо, коли ти знаєш, що тобі робити": як працюють помічники ветеранів у Вінниці
Фото: Суспільне Вінниця

Помічники ветеранів у Вінниці працюють із жовтня 2023-го. Послуги надають 12 фахівців у трьох Прозорих офісах міста – на Замостянській, Брацлавській вулицях та на проспекті Космонавтів.

Наталя Малиновська розповіла, вони консультують відвідувачів з юридичних та соціальних питань. Зокрема, допомагають ветеранам отримати пільги, адаптуватися до цивільного життя.

"Більшість питань стосується оформлень пільг, оформити житлово-комунальні послуги, виплати, соціальні пільги, на проїзд, на освітні програми, для дітей. Також звертаються поранені, як вже отримали висновки ВЛК, з якими вони не згодні", – розповіла Наталя Малиновська.

На 2024 рік з бюджету громади на роботу помічників ветеранів виділили майже 3 мільйони гривень, каже Замірко.

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