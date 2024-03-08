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Вінницький "Прозорий офіс" надав 40 тисяч онлайн-послуг за рік
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Вінницький "Прозорий офіс" надав 40 тисяч онлайн-послуг за рік

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Вінницький &quot;Прозорий офіс&quot; надав 40 тисяч онлайн-послуг за рік
Прозорий офіс у Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці "Прозорий офіс" надав 40 тисяч онлайн-послуг упродовж 2023 року. Найбільший попит мали реєстрація місця проживання, послуги у сфері будівництва, земельних відносин, послуги з реєстрації актів цивільного стану, послуги соціального характеру.

Загалом фахівці ЦНАП на віддалених робочих місцях надають 331 вид адміністративних та інших послуг, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.

"Загалом за рік адміністраторами на ВРМ надано 39,8 тис. послуг. Усього на території громади діє 12 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП", — йдеться в повідомленні.

Також ЦНАПи працюють у шести населених пунктах Вінницької міської територіальної громади, зокрема, у Вінницьких Хуторах, Стадниці, Гавришівці, Малих Крушлинцях, Писарівці та Десні.

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