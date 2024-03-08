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"Кава з ароматом перемоги": херсонський театр презентував концертну програму
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"Кава з ароматом перемоги": херсонський театр презентував концертну програму

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Херсонський обласний музично-драматичний театр ім. М. Куліша презентував в укритті концертну програму "Кава з ароматом перемоги" до Міжнародного дня боротьби за права жінок.

Концертна програма "Кава з ароматом перемоги" – перша із театрального триптиха "Фарби нашого життя", розповіла режисерка програми Ірина Корольова.

"Театральний триптих буде складатися з трьох програм: "Кава з ароматом надії", "Кава з ароматом спогадів" і "Кава з ароматом перемоги". Але оскільки календарно вже весна, ми всі мріємо, щоб вона була переможна, тому й розпочали саме з цієї програми", — говорить режисерка Ірина Корольова.

"Кава з ароматом перемоги": херсонський театр презентував концертну програму
Херсон, концерт "Кава з ароматом перемоги", виконавці Олексій Пономарьов та Ірина Чухалова, 8 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Програма починається авторською піснею Олексія Пономарьова, керівника музичної частини театру.

"Цю пісню я написав саме для цієї програми. Протягом концерту також будуть виконуватись пісні "Une vie d’ amou" з власним перекладом українською та "The winner takes it all", частина якої теж перекладена українською мовою", — розказав учасник програми.

"Кава з ароматом перемоги": херсонський театр презентував концертну програму
Херсон, концертна програма "Кава з ароматом перемоги", її ведуча Тетяна Проворова, 8 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Херсонець Станіслав Коваленко, який був присутній на концерті розповів, що культурні події подобаються місцевим жителям.

"Це ресурсність для людей, які тут залишаються і працюють, попри постійні обстріли, такі програми підбадьорюють і я думаю, що дають наснаги іти далі, іти до нашої перемоги", — сказав чоловік.

"Кава з ароматом перемоги": херсонський театр презентував концертну програму
Херсон, концертна програма "Кава з ароматом перемоги", артисти оркестру, 8 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Наталя Шушляннікова також прийшла подивитись прем'єру концертної програми. За її словами, херсонці втомились і їм потрібні такі відпочинки.

"Я дуже вдячна колективу театру, кожен номер має свою родзинку, не можу сказати енергетикою, але відчуттями навколишнього часу, навколишнього оточення і наших мрій", — каже херсонка.

"Кава з ароматом перемоги": херсонський театр презентував концертну програму
Херсон, концерт "Кава з ароматом перемоги", артист Сергій Михайловський, 8 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Як розповів керівник театру Олександр Книга, у Херсоні ще прохолодно, щодня армія РФ обстрілює місто, але колективу хотілось привітати херсонок.

"Ми завжди намагаємося якимось чином вітати жінок, тим паче зараз, під час війни. Адже багато українок також взяли автомати у руки і разом з чоловіками виборюють свободу нашої держави. Так, сьогодні вулиці Херсона обстрілюють, ще прохолодно, а вже настала весна. Тому хочеться привітати жінок і ще раз привернути увагу до ролі жінки в сім’ї та суспільстві", — сказав Олександр Книга.

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