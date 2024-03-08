Лучанка Оксана Черемісіна вирощує мікрозелень. Раніше жінка працювала в теплиці разом з чоловіком та батьками, але коли справа почала рости, взяла участь у мікрогранті від держави та працевлаштувала двох робітниць.

Про те, як започаткувала власну справу Оксана Черемісіна розповіла Суспільному.

"Почалося з того, що я вирішила худнути й почала купувати та їсти мікрозелень. Я приносила її додому, і приносила, тоді чоловік каже: тож посій собі і я накупляла насіння і почала експериментувати", — каже Оксана Черемісіна.

Працівниця теплиці Ніна Сидорук та власниця Оксана Черемісіна. Фото: Суспільне Луцьк

На початку повномасштабного вторгнення, розповідає Оксана Черемісіна, — родина виїхала в село. На десять днів залишили теплицю з мікрозеленню без догляду. Вся продукція пропала, каже жінка.

"Але почали дзвонити наші супермаркети. Тоді якраз була проблема з завозом продуктів, кажуть вони: давайте, в нас є люди, біженців багато, треба мікрозелень. Таким чином ми вернулися на ринок", — розповідає підприємиця.

Мікрозелень вирощувати складно, каже власниця теплиці. Фото: Суспільне Луцьк

Власниця ферми розповідає, що період росту мікрозелені залежить від виду рослин, у середньому – це сім днів. Також відрізняються вимоги температурного режиму, освітлення та поливу. Після отриманих від держави грантових грошей, в теплиці вдалось облаштувати кондиціонери та на роботу взяли ще одну працівницю, розповідає Оксана Черемісіна.

Одна із найманих працівниць, яка працює у теплиці — Ніна Сидорук. Жінка вирощує мікрозелень уже понаді рік, приїжджає на роботу з сусіднього міста Рожище.

"Цікаво мені. Не думала що буду тут працювати, але сіються насінинки такі маленькі. Потім воно так гарно виростає, доглядаю, поливаю щоразу", — говорить жінка.

Ніна Сидорук поливає мікрозелень. Фото: Суспільне Луцьк

Окрім мікрозелені, в теплиці ростуть їстівні квіти, також тут готують вітамінний сік. Оксана Черемісіна каже, що за три роки роботи висіяли понад дві тонни насіння, зараз вирощує 15 видів рослин.

У теплиці зараз вирощують 15 видів рослин. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів виконувачки обов'язків сектору інформаційної взаємодії Державної податкової служби у Волинській області Любові Гараніної, 44 тисячі підприємців фізичних осіб нині працюють на Волині, торік власну справу в області започаткували вісім тисяч 300 підприємців.

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