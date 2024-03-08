У Чернігові мешканці гуртожитку на проспекті Миру, 249 намагаються отримати компенсацію за зруйноване житло. За трьома заявами ухвалили рішення, інші — на стадії розгляду. Їхній будинок постраждав від російського авіаудару в березні 2022-го.

Леся Зеленська жила у гуртожитку в мікрорайоні ЗАЗ близько 20 років. 13 березня 2022 року будинок постраждав від російського авіаудару.

"У підвальному приміщенні було дуже холодно, дитина захворіла, температура була 39,8 градусів. Ми перебували в кімнаті на момент вибуху. Дуже важко вибиралися, бо ми були завалені повністю. Спочатку ми шукали хоча б якісь речі, щоб вийти на вулицю. Ми з дітьми шукали, а чоловік нас розгрібав. Ми вибивали двері залізні з ноги".

Леся Зеленська. ФОТО: Суспільне Чернігів

Наразі Леся намагається отримати виплати за втрачене житло. Заступниця начальника відділу пошкодженого майна міської ради Орися Трусенко каже: ще у 2003 році гуртожитку на ЗАЗі надали статус житлового будинку, а блоки на кілька кімнат стали квартирами.

"Для того, щоб отримати компенсацію, власникам зруйнованих квартир необхідно подати заяву через «Дію». Однією з основних умов подачі заяви є те, що майно має бути зареєстровано в державному реєстрі речових прав".

Орися Трусенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Та з цим є проблеми, говорить Леся Зеленська, адже є неприватизовані квартири і люди пропали безвісти чи перебувають за кордоном.

"Це складне питання, вплинути на нього ми не можемо. Комісія обробляє вже подані заяви через «Дію». Ми зверталися з відповідними листами до Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури. Чекаємо на вирішення даного питання або хоча б рекомендації, як діяти людям в даній ситуації", — каже Орися Трусенко.

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