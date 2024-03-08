Через війну в "Укрпошті" на Полтавщині бракує працівників

У полтавській мережі "Укрпошти" не вистачає співробітників. Нині в регіоні працюють 1059 людей, тоді як для оптимальної роботи потрібно 1170 працівників. Кандидатам пропонують посади керівників відділення, їхніх заступників, операторів та листонош.

Про це Суспільному повідомив директор з розвитку мережі Полтавського регіону "Укрпошти" Павло Шестопал.

"Мені підказала моя мама, що є вакансія на посаду оператора, і пішла заповняти анкету і взяли на роботу. У мене праця починається з комунальних послуг. Або з комунальних послуг, або з лампочок на видачу, на обмін. Вже там або перекази або листи приймаю", — каже працівниця відділення "Укрпошти" Юлія Рудчик.

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Через повномасштабне вторгнення Росії в "Укрпошті" не вистачає працівників. Нині в регіоні працює 1059 співробітників. Для коректної роботи обласної мережі потрібно близько 1200, повідомив Суспільному директор з розвитку мережі Полтавського регіону акціонерного товариства "Укрпошта" Павло Шестопал.

"Так статистично склалося, що в "Укрпошті" більше жінок працює конкретно в полтавському регіоні 13 чоловіків мобілізовано. Дійсно в перші тижні, місяці війни працівники їхали за кордон", — говорить директор з розвитку мережі Полтавського регіону "Укрпошти" Павло Шестопал.

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"Зараз в нас навантаження йде велике на операторів, тому що в нас шість вакансій. На даний момент в мене працює чотири оператори. Тобто це щодня працює дві каси", — розповіла начальниця центрального відділення "Укрпошти" Ілона Каряка.

Нині ж працівників шукають у найбільших містах області: Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та Гадячі. Також є вакансії і в громадах, розповів Павло Шестопал.

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"Близько ста вакансій у нас на даний момент відкрито. Найбільш зацікавлені ми в операторах поштового зв'язку, листоношах, начальниках, заступниках відділення, сортувальниках на сортувальній лінії. Найбільше вакансій у нас у Полтаві, у нас близько 30 вакансій", — повідомив директор з розвитку мережі Полтавського регіону "Укрпошти" Павло Шестопал.

Як розповів Павло Шестопал, для працевлаштування можна звернутися до відділу кадрів "Укрпошти". Доступні вакансії за місцем проживання можна переглянути і на сайті.

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