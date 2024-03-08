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На Хмельниччині в пожежах загинуло двоє чоловіків
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На Хмельниччині в пожежах загинуло двоє чоловіків

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На Хмельниччині в пожежах загинуло двоє чоловіків
Рятувальник гасить пожежу приватного будинку, 8 березня 2024, Хмельниччина. Фото: ГУ ДСНС Хмельниччини

На Хмельниччині сьомого та восьмого березня горіли житлові будинки. На місцях займання рятувальники виявили тіла двох чоловіків.

Про це Суспільне Хмельницький розповів пресофіцер Головного Управління ДСНС Хмельниччини Віталій Гричанюк.

За його словами, одна з пожеж сталась вранці восьмого березня у Дунаївцях Кам'янець-Подільського району. Там горів приватний будинок.

"Через надмірну задимленість вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Під час проведення розвідки в одній із кімнат будинку було виявлено тіло 80-річного громадянина", — сказав Віталій Гричанюк.

Зі слів пресофіцера, ймовірна причина загоряння — коротке замикання електромережі.

Ще одна пожежа сталась сьомого березня у селі Купіль Хмельницького району, каже Віталій Гричанюк. Там також палав приватний будинок.

"На момент прибуття рятувальників до місця пожежі вогонь поширився на площу 66 квадратних метрів. Бійці ДСНС загасили займання не допустивши подальшого поширення вогню. Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка 1942 року народження", — говорить Віталій Гричанюк.

Ймовірна причина займання — порушення правил експлуатації пічного опалення, каже рятувальник.

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