Працівники Херсонського художнього музею упізнали на відео ще три картини, які викрали російські військові. Ідентифікували їх зображення у сюжетах, які зняли в Центральному музеї Тавриди.

Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

Як повідомили в музеї, дві картини визначили за інвентарними номерами, за якими твори зареєстровані у музейному каталозі, ще одну — за фрагментом зображення.

Серед ідентифікованих картини, робота митця Данила Дзевановського "Хризантеми", написана олією на полотні у 1953 році. Це друга викрадена РФ робота автора.

"Данило Дзеваноський писав пейзажі та натюрморти, зокрема, буденне життя людей Херсонщини. Його полотна вирізняє своєрідна творча манера — експресивний мазок, стримана кольорова палітра, довершеність композиційного цілого", — йдеться у дописі.

Картина Данила Дзевановського "Хрихантеми". Ця робота, викрадена військовими РФ. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Також музейники упізнали на відео роботу харківського художника Михайла Шапошникова "Півонії" та херсонця Лазара Штирмера "Кактус".

"Картина "Кактус" став третьою роботою Лазаря Штирмера, яка незаконно перебуває в кримському музеї. Раніше були ідентифіковані його роботи "Натюрморт. Кухонний посуд", та "Робітник", — написали на сторінці музею.

Станом на 8 березня 2024 року кількість ідентифікованих картин зросла до 94 робіт.

Картина херсонського художника Лазаря Штирмера "Кактус", яку викрали військові РФ. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Для ідентифікації викрадених картин, музейники працюють з чотирма базами: це зйомка, яку зробили відразу після викрадення колекції, потім — 1 квітня 2023 року, коли фейкове "міністерство культури Херсонської області" підписувало договір про зберігання музейних робіт з дирекцією Центрального музею Тавриди.

Що відомо про пограбування військами РФ Херсонського художнього музею

23 травня 2022 року озброєні чоловіки в цивільному завітали до Херсонського художнього музею, які заявили про "інвентаризацію" колекції.

19 липня 2022 року близько 11 години військові РФ захопили Херсонський художній музей і призначили свою "директорку".

1 листопада 2022 року російські окупанти пограбували художній музей у Херсоні. 3 листопада поліція почала розслідувати справу, яку відкрили за фактом пограбування військовими РФ цінностей Херсонського художнього музею.

7 листопада, на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею, адміністрація виклала пост про те, що картини, викрадені з військовими РФ, "засвітилися" у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі.

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