2 загиблих та 26 поранених: що відомо про наслідки ракетного удару по Сумах

Внаслідок ракетного удару по Сумах 7 березня постраждало 26 людей, двоє загинули. 6 – знаходяться у медичних закладах.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
За даними військової адміністрації, пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього орієнтовно вибито 135 вікон та 10 дверей.
Детально про наслідки ракетного удару по Сумах 7 березня
- У Сумській клінічній лікарні пошкоджено 28 вікон та 2 дверей. Наразі вікна перекриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться.
- В Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаража, 12 віконних блоків, 6 автомобілів екстреної допомоги.
- В обласному центрі крові пошкоджене 21 вікно та 2 вхідних дверей.
- В одному з комунальних закладів Сумської обласної ради пошкоджені 4 вікна, двері і дах.
- У навчальному закладі пошкоджено 12 вікон, 2 дверей, стіна будівлі. Електропостачання, теплопостачання, центральне водопостачання та водовідведення відновлено. Заклад працює в штатному режимі.
- У навчально-виробничому центрі пошкоджено 6 вікон.
- У будівлі СТО пошкоджено всі вікна на воротах та в цеху будівлі
- У будівлі водоканалу пошкоджено 5 вікон, 3 дверей.
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Що відомо про російську атаку по Сумах 7 березня
- У Сумах 14:40 було чути звук вибуху. Повітряна тривога була оголошена о 14:36. За даними Сумської ОВА, армія РФ завдала ракетного удару по місту.
- Внаслідок російської атаки в сумському центрі екстерної допомоги пошкоджені вікна та комп'ютерна техніка. У будівлі автошколи, що знаходиться поруч теж вибиті вікна на двох поверхах будівлі. Також зазнало пошкоджень приміщення центральної міської лікарні та водоканалу.
- У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки армії РФ є загиблі та поранені. Також в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що до медичних закладів звернулися чотири людини, близько десяти отримали тілесні ушкодження.
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