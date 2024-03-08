НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
2 загиблих та 26 поранених: що відомо про наслідки ракетного удару по Сумах
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

2 загиблих та 26 поранених: що відомо про наслідки ракетного удару по Сумах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Внаслідок ракетного удару по Сумах 7 березня постраждало 26 людей, двоє загинули. 6 – знаходяться у медичних закладах.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За даними військової адміністрації, пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього орієнтовно вибито 135 вікон та 10 дверей.

Детально про наслідки ракетного удару по Сумах 7 березня

  • У Сумській клінічній лікарні пошкоджено 28 вікон та 2 дверей. Наразі вікна перекриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться.
  • В Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаража, 12 віконних блоків, 6 автомобілів екстреної допомоги.
  • В обласному центрі крові пошкоджене 21 вікно та 2 вхідних дверей.
  • В одному з комунальних закладів Сумської обласної ради пошкоджені 4 вікна, двері і дах.
  • У навчальному закладі пошкоджено 12 вікон, 2 дверей, стіна будівлі. Електропостачання, теплопостачання, центральне водопостачання та водовідведення відновлено. Заклад працює в штатному режимі.
  • У навчально-виробничому центрі пошкоджено 6 вікон.
  • У будівлі СТО пошкоджено всі вікна на воротах та в цеху будівлі
  • У будівлі водоканалу пошкоджено 5 вікон, 3 дверей.

Що відомо про російську атаку по Сумах 7 березня

  • У Сумах 14:40 було чути звук вибуху. Повітряна тривога була оголошена о 14:36. За даними Сумської ОВА, армія РФ завдала ракетного удару по місту.
  • Внаслідок російської атаки в сумському центрі екстерної допомоги пошкоджені вікна та комп'ютерна техніка. У будівлі автошколи, що знаходиться поруч теж вибиті вікна на двох поверхах будівлі. Також зазнало пошкоджень приміщення центральної міської лікарні та водоканалу.
  • У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки армії РФ є загиблі та поранені. Також в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що до медичних закладів звернулися чотири людини, близько десяти отримали тілесні ушкодження.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
Обстріли Херсона, люди, влучення снаряда РФ
Авіаатака Херсона, обстріли Ольгівки, ідентифіковані картини. 745 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб
На початок