У Свято-Георгіївському храмі Хмельницького сьогодні, восьмого березня, попрощалися з 31-річним захисником України Олександром Кузьменком. Чоловік став на захист країни добровольцем з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла колега загиблого Наталія Лозіна.

Попрощатися з 31-річним воїном до Свято-Георгіївського храму у Хмельницькому прийшли близькі, рідні та друзі. Олександр Кузьменко був позитивною і доброю людиною, каже його вчителька української мови Тетяна Шеремета. Любив життя, і мріяв про вільну Україну.

"Мріяв завжди бути серед друзів, бути завжди щасливими, мріяв про родину. У нього хлопчик є який буде ним пишатися. Мріяв Олександр, щоб ми жили у вільній країні, і сам він пішов боронити, щоб і його і наші бажання здійснилися", — сказала Тетяна Шеремета.

Олександра Кузьменка в останню путь проводжали містяни навколішки, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Олександр служив у прикордонних військах, говорить колега по роботі Наталія Лозіна. Згодом, каже, звільнився зі служби. Працював у продуктовому магазині. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем.

"Олександр був людиною з великим серцем. Його дуже поважали в колективі, був сміливим. Він дуже любив свою сім’ю, дуже любив нашу країну. Пішов захищати нашу країну сам. Захищати сім’ю, захищати свого сина", — говорить Наталія Лозіна.

За словами Наталії Лозіної, воїн загинув під час артилерійського обстрілу на Луганському напрямку. У Олександра залишилися дружина, 5-річний син та старший брат. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.

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