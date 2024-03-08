У Кременчуці поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив знайомого. Сталося це 7 березня.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Як вдалось встановити слідчим, між чоловіками виник конфлікт під час спільного дозвілля. Це сталося у місті Кременчук на вулиці Вадима Пугачова. Під час сварки 44-річний чоловік завдав 51-річному знайомому ножові поранення. Останнього забрали до лікарні. Про подію правоохоронцям повідомили медики, які приїхали на місце події, розповіла речниця.

Поліцейські підозрюваного затримали. Йому мають вручити підозру та обрати запобіжний захід.

Правоохоронці розпочали за частиною 1 статті 121 – "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років позбавлення волі.

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