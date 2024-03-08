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У Кременчуці чоловік завдав ножові поранення знайомому
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У Кременчуці чоловік завдав ножові поранення знайомому

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Ножові поранення
У Кременчуці чоловік наніс ножові поранення знайомому. Фото: Рexels

У Кременчуці поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив знайомого. Сталося це 7 березня.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Як вдалось встановити слідчим, між чоловіками виник конфлікт під час спільного дозвілля. Це сталося у місті Кременчук на вулиці Вадима Пугачова. Під час сварки 44-річний чоловік завдав 51-річному знайомому ножові поранення. Останнього забрали до лікарні. Про подію правоохоронцям повідомили медики, які приїхали на місце події, розповіла речниця.

Поліцейські підозрюваного затримали. Йому мають вручити підозру та обрати запобіжний захід.

Правоохоронці розпочали за частиною 1 статті 121 – "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років позбавлення воліПозбавлення волі – кримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи.

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