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"Наш голос — це голос полонених": у Хмельницькому люди вийшли на акцію в підтримку полонених
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"Наш голос — це голос полонених": у Хмельницькому люди вийшли на акцію в підтримку полонених

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Понад п’ятдесят українців взяли участь у 82 акції "Поверніть Героїв із полону", що відбулась у Хмельницькому 8 березня. З прапорами та плакатами в руках люди зібралися в середмісті.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла координаторка акції Леся Стебло.

"Ми сьогодні стоїмо, як символ незламності й боротьби за право на життя наших рідних і близьких", — зазначила Леся Стебло.

Хмельничанка Катерина прийшла підтримати родичів військовополонених і безвісти зниклих
Катерина прийшла підтримати родичів військовополонених і безвісти зниклих, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Хмельничанка Катерина каже, прийшла на акцію "Поверніть Героїв із полону", аби підтримати рідних військовополонених і безвісти зниклих.

"Я вважаю, наш голос — це голос полонених. Це одне з місць, де родини можуть поспілкуватися, знати, що їх підтримують, що їм допоможуть. Для військовополонених це можливість, щоб за них говорили", — пояснила дівчина.

Юлія чекає брата у Хмельницькому
Юлія чекає брата, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Юлія приїхала з Кременчука Полтавської області. Розповіла, з російського полону чекає брата.

"Він пішов у ЗСУ добровольцем 2015 року. Перебував у Маріуполі, вийшов у почесний полон із "Азовсталі". Те, що він піде захищати Україну для мене було очевидним, бо він українець. Ми народилися, проживаємо все життя в Україні. Тут народилися наші діти, живуть наші батьки, тому це нормально", — пояснює Юлія.

Тетяна з Хмельниччини чекає безвісти зниклого чоловіка
Тетяна чекає безвісти зниклого чоловіка, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Тетяна з Кам’янця-Подільського розповіла, рік і два місяці як її чоловік зник безвісти на Донеччині: "Дуже його чекаю не тільки я, але й двоє дітей, син і маленька донечка. Їй тільки рочок, він її ще не бачив".

За словами Лесі Стебло, наступна акція "Поверніть Героїв із полону" запланована в Хмельницькому 15 березня.

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