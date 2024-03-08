Зеленський: Пауза у війні — велика проблема для України та всієї Європи

Президент Володимир Зеленський заявив, що перерва у війні — дуже серйозний виклик і велика проблема для України, а також всієї Європи.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"Ми мали такий досвід після окупації Криму і після окупації частини Донбасу. Це було схоже, напевно, на те, що зараз звучить у деяких медіа та від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза, та це говорить про те, що це заморожений конфлікт. Інші політики говорять про те, що називають "припиненням вогню", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що відповідна перерва у війні — пауза для Путіна.

"Для нього потрібна пауза, і це факт. Для того, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит у ракетах. Вони їх пробують купити в Ірані та вже взяли у КНДР. В них є дефіцит з артилерійськими снарядами й вони їх беруть у Північній Кореї, так само дрони виготовляють і купують також в Ірані", — підкреслив глава держави.

Зеленський продовжив: "Тобто ця пауза їм потрібна, через брак людей, які є досвідченими військовими. Вони їх втратили на нашій території. І сьогодні ми бачимо по тому контингенту, що приходить на нашу землю, — це люди, які навіть були не підготовлені місяць".

За словами президента, є розуміння, що у Росії бракує офіцерів і звичайних військових, які пройшли відповідний термін тренування.

"Тобто ця пауза буде на руку Путіну. Ми вважаємо, буде те саме, що було після 2014 року, коли заморожений конфлікт дав Росії можливості наростити зброю, накопичувати сили, а потім вторгнутися в Україну. Путін може зробити те саме", — додав глава держави.

13 лютого головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.