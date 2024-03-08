НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський: Пауза у війні — велика проблема для України та всієї Європи
ЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Зеленський: Пауза у війні — велика проблема для України та всієї Європи

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський: Пауза у війні — велика проблема для України та всієї Європи
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що перерва у війні — дуже серйозний виклик і велика проблема для України, а також всієї Європи.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"Ми мали такий досвід після окупації Криму і після окупації частини Донбасу. Це було схоже, напевно, на те, що зараз звучить у деяких медіа та від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза, та це говорить про те, що це заморожений конфлікт. Інші політики говорять про те, що називають "припиненням вогню", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що відповідна перерва у війні — пауза для Путіна.

"Для нього потрібна пауза, і це факт. Для того, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит у ракетах. Вони їх пробують купити в Ірані та вже взяли у КНДР. В них є дефіцит з артилерійськими снарядами й вони їх беруть у Північній Кореї, так само дрони виготовляють і купують також в Ірані", — підкреслив глава держави.

Зеленський продовжив: "Тобто ця пауза їм потрібна, через брак людей, які є досвідченими військовими. Вони їх втратили на нашій території. І сьогодні ми бачимо по тому контингенту, що приходить на нашу землю, — це люди, які навіть були не підготовлені місяць".

За словами президента, є розуміння, що у Росії бракує офіцерів і звичайних військових, які пройшли відповідний термін тренування.

"Тобто ця пауза буде на руку Путіну. Ми вважаємо, буде те саме, що було після 2014 року, коли заморожений конфлікт дав Росії можливості наростити зброю, накопичувати сили, а потім вторгнутися в Україну. Путін може зробити те саме", — додав глава держави.

13 лютого головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Ми розраховуємо, що порти Миколаєва відновлять свою діяльність — Зеленський
Ми розраховуємо, що порти Миколаєва відновлять свою діяльність — Зеленський
Туреччина
Ердоган запропонував посередництво у мирних переговорах за участю Росії, але Зеленський заперечив
Зеленський
Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких й репресовані кримські татари
Чому головкому запропонували нову посаду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Чому головкому запропонували нову посаду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
На початок