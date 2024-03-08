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Волонтери UAnimals доправили 200 кг кормів для безпритульних тварин Херсонщини
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Волонтери UAnimals доправили 200 кг кормів для безпритульних тварин Херсонщини

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Волонтери UAnimals роздали 200 кілограмів кормів жителям Мирного та Посад-Покровського на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомила організація "UAnimals".

Також повідомляється, що корму вистачить, щоб нагодувати близько безпритульних 80 тварин.

"Села Мирне та Посад-Покровське, які перебувають на межі Херсонської й Миколаївської областей, були майже стерті вщент. Нині люди потроху повертаються та відбудовують свої домівки. А також намагаються доглядати за безпритульними тваринами", — йдеться у дописі.

Раніше волонтери UAnimals повідомили, що евакуювали поні з району Антонівського мосту Херсонської області у безпечне місце.

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